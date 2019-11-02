Ümraniye'de seyir halindeki minibüste yangın

Ümraniye Barajyolu Caddesi'nde ilerleyen minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Minibüsü bir anda alevler sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Minibüsü saran alevlere çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi.