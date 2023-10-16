İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2023 Pazartesi / 2 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8777
  • EURO
    29,412
  • ALTIN
    1715.45
  • BIST100
    8054.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ümraniye'de ''torbacı'' operasyonu: 1 tutuklama

Ümraniye'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
Ümraniye'de ''torbacı'' operasyonu: 1 tutuklama
ABONE OL

Ümraniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçuyla ilgili "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Esenkent Mahallesi'ndeki bir pansiyonda oda kiralayan S.Y. ve H.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda pansiyonun önünde bulunan araçtaki şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta, pansiyondaki odada ve evlerinde yapılan aramada, 4 kilo 39 gram sentetik uyuşturucu madde ile 22 uyuşturucu hap, 4 cep telefonu ve 5 bin 350 lira ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelilerden S.Y. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan sevk edildiği adliyede tutuklanırken kadın şüpheli H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.