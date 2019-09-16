26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7239
  • 6,3416
  • 272.777
  • 102739
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ümraniye'de vinç yüklü kamyon otobüse çarptı: Yaralılar var

İstanbul Ümraniye'de dönüş yapan halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı üzerinde 34 SNV 48 plakalı Ferhatpaşa - Çamlıca Güzergahı'nda çalışan Özel Halk Otobüsü dönüş yapmak istediği sırada freni boşaldığı iddia edilen vinç yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs duvara çarparak durabildi.
 
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 8 yolcu ile birlikte kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
 
Görgü tanıkları kamyonun kornalar basarak iki araca çarptığını daha sonra duramayarak dönüş yapan otobüse çarptığını söyledi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Avcılar´da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Etkisiz hale getirildiler

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Etkisiz hale getirildiler

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Yerli hidro presi ile füze imal edilecek

Yerli hidro presi ile füze imal edilecek

Mansur Yavaş'a insanlık dersi: Mamak Belediyesi çocuklara sahip çıktı

Mansur Yavaş'a insanlık dersi: Mamak Belediyesi çocuklara sahip çıktı

İstanbul'da dehşet: Lüks araçla geldiler, AVM'yi kurşunladılar

İstanbul'da dehşet: Lüks araçla geldiler, AVM'yi kurşunladılar

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor

ABD’deki Türkler Başkan Erdoğan'ı bekliyor

ABD’deki Türkler Başkan Erdoğan'ı bekliyor
 

POPÜLER HABERLER

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının görüntülerini yayımladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının görüntülerini yayımladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA