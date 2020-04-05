Ümraniye'de yasağa uymayan kıraathane mühürlendi

AA 05 Nisan 2020 Pazar 14:42 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 14:42

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepeüstü Mahallesi Doğanevler Caddesi'ndeki bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine iş yerini denetledi.

Denetimde iş yerinin açık olduğu ve içeride 9 kişinin bulunduğu belirlendi.

İş yeri sahibi ve 9 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 789'ar lira idari para cezası işlemi uygulandı.

Kıraathanede bulunan Adem P.'nin yoklama kaçağı olduğu ve gerekli tebliğin yapıldığı bildirildi.

Ümraniye İlçe Zabıta ekipleri de iş yeri sahibine 3 bin 150 lira idari para cezası kesti ve iş yerini mühürledi.