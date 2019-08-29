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Ümraniye'deki iki grup çatıştı: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

ÜMRANİYE'de 2 gün önce iki grup arasında cadde ortasında yaşanan silahlı çatışmada, o sırada yoldan geçen 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Yaşanan çatışmaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

  • DHA
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Olay, 2 gün önce Ihlamurkuyu Mahallesi'nde cadde üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, o sırada yoldan geçen 1'i kadın 2 kişi mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmaya giren iki grup olay yerinden ayrıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Çatışmayla ilgili polis bir kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 
 
ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA
 
Çatışma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde bir grubun beklediği, bir süre sonra caddeden geçen otomobilin içinden bekleyen gruba doğru silahla ateş edildiği, grup içinden bir kişinin de karşılık vererek otomobile doğru ateş ettiği, gruptaki kişilerden bazılarının araçların arkasına saklandığı, daha sonra bir kişinin de havaya ateş ettiği ve caddedeki kişilerin panikle kaçtıkları görülüyor.  Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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