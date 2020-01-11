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Güncel

Ümraniye'deki yangında yaşlı kadının evden çıkmama inadı

ÜMRANİYE'de 2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında burada yaşayan yaşlı bir kadın evinden çıkmak istemeyince vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

DHA11.01.2020  12:15 - Güncelleme: 11.01.2020  12:15

Ümraniye Atatürk Mahallesi Martı Sokakta bulunan 2 katlı evde saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oğluyla birlikte yaşayan 81 yaşındaki Ayşe Turan'ın kaldığı 2 katlı binadan yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ve sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak itfaiye ekiplerinin gelmesi beklendi. Yangın sırasında yaşlı kadını evde olduğu ve dışarı çıkmadığı öğrenildi. Bunun üzerine polis ve vatandaşlar eve girerek kadını çıkarmaya çalıştı. Evini bırakmak istemeyen Turan'ı polis ekipleri dışarı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Yakup Kara, "Bir anda dumanlar yükseldi. Evde tekti. Arkadaşlarla içeri girdik çıkarmaya çalıştık. Valla inat etti çıkmamak için. Ama çıkardık sağlık ekiplerine teslim ettik" dedi.

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