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Güncel

Umre dönüşü 14 gün kuralına uymadı, zorunlu gözlem altına alındı

Bursa'da, umreden döndükten sonra 14 gün kuralına uymadığı belirlenen kişi karantinaya alındı.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 17:40 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:40
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 gün önce umreden dönen 76 yaşındaki kişi, 14 gün kuralına uymayarak günlük işleri için çarşıya çıktı.

Komşuları, uyarılarına rağmen ertesi gün de dışarı çıkan bu kişiyi sağlık ve emniyet birimlerine bildirdi.

İhbarı değerlendiren sağlık ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 284. maddesi uyarınca söz konusu kişiyi zorunlu gözlem altına aldı.

Daha önce de sağlık kontrolleri yapılan bu kişide herhangi bir bulguya rastlanılmadığı, kendisinin, koronavirüsün kuluçka süresi olan 14 günün ardından taburcu edileceği bildirildi.

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