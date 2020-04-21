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Güncel

Umre için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma'ya bağışladı Umre için biriktirdiği parayla Milli Dayanışma'ya destek verdi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Satu Uslu, Milli Dayanışma Kampanyası'na umre için biriktirdiği 10 bin lirayı bağışlayarak katıldı.

AA21 Nisan 2020 Salı 13:06 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 13:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na katılmak isteyen Uslu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gümüşhacıköy Vefa Sosyal Destek Grubu'nu aradı.

Uslu'nun evine giden Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, 10 bin lirayı alarak kampanya hesabına yatırdı, ardından makbuzu Uslu'ya götürdü.

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında umreye gitmek amacıyla para biriktirdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle umre programları iptal edilince parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını belirten Uslu, "İlerleyen zamanlarda Allah sağlık verirse tekrar umreye giderim. Allah milletimizin yardımcısı olsun." dedi.

Filyasyon ekibi 'dedektif' gibi çalışıyor

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