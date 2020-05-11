Umre para iadesi başvurusu nasıl yapılır? Diyanet Umre para iadesi başvuru ekranı

11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:46 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:46

Umre para iadeleri başladı. Diyanet Umre para iadesi başvuru ekranı, dün itibariyle yoğun olarak araştırılmaya başlandı.Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında umreye gidemeyenlerin para iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya adrese elden teslim için başvurular internet üzerinden yapılacak. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını hac ve umre ziyaretlerini de etkiledi. Milyonlarca Müslüman bu sene pandemi nedeniyle umre ziyareti yapamayacak. Umreye gidemeyenlerin yatırdığı paraların iadelerinin başlamasıyla birlikte, Umre para iadesi başvurusu nasıl yapılır? Umre para iadesi nereden alınır? sorularına yanıt aranıyor. Diyanet Umre para iadesi başvuru ekranından yatırdığınız paranın iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Diyanet Umre para iadesi başvuru ekranı

Koronavirüs salgını nedeniyle umreye gidemeyenlerin paralarınıniadesi için başvurular başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda; koronavirüs salgını sebebiyle Hac veya Umre ziyaretini yapamayanlar için ücret iadesi imkanı sunuldu. https://hacumre.diyanet.gov.tr adresi üzerinden Hac ve Umre para iadesi alınabilecek. Peki Umre para iadesi nasıl alınır? Umre para iadesi başvurusu nasıl yapılır? Umre para iadeleri, banka hesabına gönderilecek veya adreslere elden teslim edilecek. Para iadesi hakkını kullanmak isteyenler araştırma yapmaya başladı. Umre para iadesi başvurusu nasıl yapılır? İşte Diyanet Umre para iadesi başvuru ekranına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

UMRE PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dahilinde Umre ziyaretini yapamayacaklara para iadesi banka hesaplarına ya da adrese elden teslim olarak takdim edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde paylaşılan duyuruda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Umreye gidemeyenler, ücret iadelerinin banka hesabına gönderilmesi ya da talep edeceği adrese elden teslim için Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://hacumre.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden "Umre Para İadesi Talep Ekranı"na T.C. kimlik numaraları ile başvuru yapabilecek.

UMRE PARA İADESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet İşleri Başkanlığınca korona virüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında 27.02.2020 tarihi itibariyle tüm umre ve Kudüs turları iptal edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ve Şevval ayı dâhil iptal edilen tüm Umre ve Kudüs turlarının ücret iadelerini gerçekleştirmektedir.

Umre turlarının iptal edildiği tarih olan 27 Şubat 2020 tarihinden önce, ücretini yatırıp, ücret yatırdığı halde sisteme kayıt yaptırmayanlar ile müftülüklerden iade belgesi alıp çeşitli sebeplerle bankalardan ücret iadelerini alamayanların umre ücret iadeleri hesap numaralarına internet ortamında yatırılmıştır.

Ancak bazı vatandaşların hesap numaraları bulunmadığı için internet ortamında umre ücret iadelerinde zaman zaman bazı aksaklıklar yaşanmıştır. Başkanlığımız bu durumda olan vatandaşlarımızın ücret iadelerini alabilmeleri amacıyla “Umre Para İadesi Talep” lingine “Umre Para İadesinin adresime elden teslim edilmesini istiyorum” butonu ekleyerek ücretlerini almak isteyenlere müftülüklere veya bankalara gitmelerine gerek kalmadan umre ücret iadeleri evlerinde müftülük personeli tarafından elden teslim edilmeye başlamıştır.