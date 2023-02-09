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Umre parasını depremzedeler için bağışladı

Edirne'nin İpsala ilçesinde 81 yaşındaki Selim Güngör, umre için biriktirdiği parayı depremzedeler için bağışladı.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
Umre parasını depremzedeler için bağışladı
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İbriktepe köyünde yaşayan Güngör, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi makamında ziyaret ederek, umre için biriktirdiği 20 bin lirayı depremzedelere gönderilmesi için görevlilere teslim etti.

Kaymakam Sevgili, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle İpsala ilçesinden deprem bölgesine yardımların gönderildiğini söyledi.

Güngör'e teşekkür eden Sevgili, vatandaşların yardımlarını İpsala Spor Salonu'nda kabul ettiklerini belirtti.

Selim Güngör de daha önce iki defa umreye gittiğini belirterek, "Umreye gitmek için hazırlık yapıyordum ancak ülkemizde depremler oldu. Televizyonlardan izliyoruz, kardeşlerimiz göçük altında canlarıyla uğraşıyor. Çok üzüldük, ben de umre ziyaretimi iptal ederek bu parayı bağışlamak istedim." dedi.

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