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Umre parasını depremzedeler için Kızılay'a bağışladı

Yıllardır umreye gitme hayalini kuran ve hazırlıklarını tamamlayan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yüreğil kırsal mahallesinde yaşayan Mehmet Çakırhan deprem dolayısı ile umre hayalinden vazgeçti. Biriktirdiği umre parasını asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine yardım için Kızılay' a bağışladı.

IHA13 Şubat 2023 Pazartesi 10:00 - Güncelleme:
Umre parasını depremzedeler için Kızılay'a bağışladı
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Yaşanan asrın felaketine kayıtsız kalmayan Mehmet Çakırhan benim de elimi taşın altına koymam gerek düşüncesi ile 10 gün sonra gideceği umre ziyaretini iptal ederek parasının tamamını Kızılay'a bağışladı. Türkiye'yi derinden etkileyen depremzedelere yardım seferberliği için yediden yetmişe herkesin seferber olduğu Sındırgı ilçesinde örnek bir davranış da Mehmet Çakırhan'dan geldi. Deprem bölgesinde yaşananlar ve kayıp canlar için gözyaşlarını tutamayan ve örnek bir davranış sergileyen Mehmet Çakırhan " Umreye gidiyordum. Deprem olunca parayı buraya verdim. Gitmeyeceğim. Deprem olunca buraya vereceğim dedim. Kalbim buraya çekti. Hepsine dua ediyorum. Neler var neler. Ne acılar" dedi.

Kızılay Sındırgı şubesi temsilcilerinden Adem Bilgon " Hayırların en büyüğünü yaptı amcamız. Bugün bizim aldığımız en güzel hayır bu. Hayırların hepsi güzel de, amcamızın yaptığı bu bağışı biz ilelebet unutamayacağız." dedi.

Mehmet Çakırhan'ın oğlu Halil İbrahim Çakırhan ise örnek davranışı nedeniyle babası ile gurur duyduğunu belirterek " Yüreğil'de ve ülkemizde böyle şeyler çıkmasını beklerim her zaman için. Muhtarımla da konuştuk. Muhtarımla da konuştuk. Beraber bir iş yapalım dedik. Babam gerçekten güzel bir hacıya gitti şu anda. Yüreğil olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz." Dedi.

Hatay'da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Özgür Bilgiç'in de baba ocağının bulunduğu Yüreğil kırsal mahallesinde deprem acısı derinden yaşanıyor. Mahalle halkının tamamı depremzedelere yardım için elinden gelen gayreti gösteriyor.

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