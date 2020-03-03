Umre seyahatinden dönen yolculara İstanbul Havalimanı'nda sağlık taraması yapıldı

AA 03 Mart 2020 Salı 21:09 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 21:09

Alınan önlemler kapsamında tam donanımlı koruyucu giysi, maske ve gözlük taktığı gözlenen sağlık ekipleri yolculara salgınla bilgilendirmede bulunuyor. Maskesi olmayan veya takmayan yolcular uyarılıyor ve tek tek ateşleri ölçülüyor.