Umre seyahatinden dönen yolculara İstanbul Havalimanı'nda sağlık taraması yapıldı
Umre seyahati için kutsal topraklardan yurda dönen yolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrollerinden geçirildi.
AA03 Mart 2020 Salı 21:09 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 21:09
Alınan önlemler kapsamında tam donanımlı koruyucu giysi, maske ve gözlük taktığı gözlenen sağlık ekipleri yolculara salgınla bilgilendirmede bulunuyor. Maskesi olmayan veya takmayan yolcular uyarılıyor ve tek tek ateşleri ölçülüyor.