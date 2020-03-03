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Umre seyahatinden dönen yolculara İstanbul Havalimanı'nda sağlık taraması yapıldı

Umre seyahati için kutsal topraklardan yurda dönen yolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrollerinden geçirildi.

AA03 Mart 2020 Salı 21:09 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 21:09
Alınan önlemler kapsamında tam donanımlı koruyucu giysi, maske ve gözlük taktığı gözlenen sağlık ekipleri yolculara salgınla bilgilendirmede bulunuyor. Maskesi olmayan veya takmayan yolcular uyarılıyor ve tek tek ateşleri ölçülüyor.

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