Umre vaadiyle binlerce dolarlık vurgun: Soluğu poliste aldılar

Sivas'ta yaşayan 125 vatandaş umre yapmak üzere Diyanet'ten lisanslı Faran Turizm'in Sivas acentesi adına para toplayan N.T'ye, kişi başına bin 500 dolar para ödedi. İddiaya göre, firmanın Sivas acentesi üzerinden umre turunun organize edileceğini belirten N.T. topladığı para ile kayıplara karıştı. 26 Mart akşamı mübarek beldeye uçmayı bekleyen umreciler, uçağın gelmemesi üzerine dolandırıldıklarını anladı. Akşam saatlerinde polis merkezlerine giderek N.T.'den şikayetçi olan vatandaşlar, bu sabah müftülük önünde toplandı. Mağduriyetlerinin, firma tarafından giderilmesini isteyen umreciler, İl Müftüsü Hasan Limon ile görüştü. Müftü Limon, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için devletin tüm birimlerinin harekete geçtiğini belirtti.

"ŞİKÂYET DİLEKÇEMİZİ VERDİK"

Umreye gitme vaadiyle dolandırılan Hüseyin Gülmez, "Bu firma ile geçen sene Ramazan ayında umreye gitmiştik. Bu yıl da Şevval ayında gitmek istedik. Normalde 26 Mart'ta uçuş olacaktı ama 30 Mart'a ertelendi. Hala şu anda bekliyoruz. Müftü ile görüşme yaptık, şikâyet dilekçemizi verdik. Bundan sonraki sürecin neticesini bekliyoruz" dedi.

"BİR ANDA TELEFONLARIMIZA CEVAP VERİLMEMEYE BAŞLANDI"

Akrabaları dolandırılan Gamze Çil ise "Teyzemler ve babamlar beraber gidecekti. Dolandırıcılık hadisesi, gidiş tarihin belirsizleşmesiyle başladı. Bir anda telefonlarımıza cevap verilmiyordu. En son yaptığım görüşmede, acenta yetkilisi, 'N.T. sizi dolandırdı, bize ödemeyi getirmedi' dedi. Parayı İBAN üzerinden şirkete gönderenlerin gidebilecekleri söylendi. Bizim isteğimiz firmanın kurumsallığının gereği olarak, şirketin adına güvenerek para verenleri götürmesi" şeklinde konuştu.

Şikayet dilekçesi yazarak imzalayan kalabalık, daha sonra dağıldı. Faran Turizm merkezi ise gruptan sadece 13 kişinin ödemesinin şirket hesabına geldiğini, bu kişilerin umre organizasyonunun yapılacağını bildirdi. N.T'ye ödeme yapanların paralarının ise kendilerine ulaşmadığı için bir rezervasyon yapılmadığını belirttiler. Elden veya şahsi hesaba ödeme yapanlar, iyi niyeti suistimal ve dolandırıcılık suçlaması ile N.T hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verdikleri öğrenildi. Müftülük ise durumu Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Dairesi Başkanlığına bildirdi.