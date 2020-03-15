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Umreden dönen vatandaşlar gözlem altına alınacakları yurtlara götürülüyor

Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı.

AA15 Mart 2020 Pazar 18:17 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 18:17
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Umreden Ankara'ya dönen Türk vatandaşları, Esenboğa Havalimanı'nda sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından gözlem altında tutulacakları yurtlara götürülüyor. Esenboğa Havalimanı'nda emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, umreden dönen vatandaşlar, sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldıktan sonra dezenfekte edilmiş otobüslere bindiriliyor. Vatandaşlar, daha sonra peyderpey karantinaya alınacakları yurtlara götürülüyor. Her otobüse bir de ambulans eşlik ediyor. - Yurtlara yerleştirildiler Vatandaşlar, Gölbaşı'ndaki Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'nde bulunan Şehit Özel Harekatçılar, Milli İrade ve Gölbaşı yurtlarına yerleştiriliyor. Otobüslerle yerleşkeye getirilen vatandaşlar, burada ayrı ayrı odalarda gözlem altında tutulacak.

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