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Umreye gideceğini söyleyerek dolandıran kadın tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, umreye gitme bahanesiyle 7 kadından toplam 18 bin TL ile ziynet eşyası alıp, kayıplara karışan D.G.(46), polis tarafından yakalandı. D.G. 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

  • DHA
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Ramazan ayında Alanya'da kadınlar tarafından düzenlenen mukabeleye katılan D.G., iddiaya göre umreye gideceğini ve dönüşte ödeyeceğini söyleyerek, 7 kadından toplam 18 bin TL ile ziynet eşyası aldı. Ardından da kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını fark eden kadınlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek, şikayetçi oldu.
 
Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı dolandırıcılık ekipleri de D.G.'nin yakalanması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. G.D.'nin yaşadığı belirlenen Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki eve  baskın yaptı. Gözaltına alınarak Alanya'ya getirilen D.G., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak, Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

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