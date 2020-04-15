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Umreye gitmek için biriktirdiği parasını Milli Dayanışma'ya bağışladı

Batman'da 40 yaşındaki Güneş Sönük, boncuk satarak umre için biriktirdiği 5 bin lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 12:55 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:55
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Sönük, umre parasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlamaya karar verdi.

Durumun İl Müftülüğüne telefonla iletilmesi üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubundaki din görevlileri, Sönük'ün evine giderek parayı teslim aldı.

Sönük, AA muhabirine, koronavirüs salgını nedeniyle umreye gidemediğini, bunun üzerine parayı kampanyaya bağışlamaya karar verdiğini söyledi.

Devletin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Sönük, "Böylesi zor günlerde devletimizin yanında olmak herkes için milli bir görevdir. Bu salgını yenebilmek için devletimize katkıda bulunmamız lazım." dedi.

Din görevlisi Muzaffer Doğru ise "Güneş Sönük, kampanyaya katkı için bize müracaatta bulundu. Allah hayrını kabul etsin. Hemşehrimize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz.’’ diye konuştu.


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