Umuda yolculuğun ölümcül şifresi

Raporda, Ege kıyılarından Yunan adalarına göçmen kaçakçılığının nasıl yapıldığı şöyle anlatılıyor:

- Göçmen kaçakçılığı, “yolcu başı” olarak adlandırılan, yabancı uyruklularla kendilerine özgü yöntemlerle kurduğu bağlantıyla başlıyor.

- Anlaşma sonrası göçmenler, “kasa” olarak tabir edilen şahıslara yaklaşık 2 bin dolar teslim ederek şifre alıyor.

- Sonra göçmenler, kaçakçılarca “güvenli ev”lerde bir süre kalıyor.

- Araçlarla alınan göçmenler, geçişin yapılacağı sahile transfer ediliyor.

- “Öncü” ve “artçı” diye isimlendirilen araçlar, gruba eşlik ediyor ve bu şekilde yol kontrol ediliyor.

- Sahilde göçmenleri bekleyen ayrı bir şebeke grubu var. “Subaşı” denilen bu şahıslar, botun ayarlanması ve şişirilmesinden sorumlu.

- Kıyıda da kendilerini bekleyen kişilerce çoğu zaman göçmenlerin arasından seçilen birisinin kullandığı şişme botlarla Yunan adalarına gönderiliyor.

- Adaya ulaşan göçmen, “yolcu başı”nı arayarak şifreyi veriyor. “Yolcu başı” da şifreleri “kasa”ya iletiyor ve kalan para teslim alınıyor.