Umuda yolculuğun ölümcül şifresi
Yeni bir hayat umuduyla yollara koyulan düzensiz göçmenleri para kazanma hırsıyla Ege sularında tehlikeli yolculuğa çıkaran kaçakçıların yöntemi, İzmir polisi tarafından hazırlanan rapora yansıdı.
Raporda, Ege kıyılarından Yunan adalarına göçmen kaçakçılığının nasıl yapıldığı şöyle anlatılıyor:
- Göçmen kaçakçılığı, “yolcu başı” olarak adlandırılan, yabancı uyruklularla kendilerine özgü yöntemlerle kurduğu bağlantıyla başlıyor.
- Anlaşma sonrası göçmenler, “kasa” olarak tabir edilen şahıslara yaklaşık 2 bin dolar teslim ederek şifre alıyor.
- Sonra göçmenler, kaçakçılarca “güvenli ev”lerde bir süre kalıyor.
- Araçlarla alınan göçmenler, geçişin yapılacağı sahile transfer ediliyor.
- “Öncü” ve “artçı” diye isimlendirilen araçlar, gruba eşlik ediyor ve bu şekilde yol kontrol ediliyor.
- Sahilde göçmenleri bekleyen ayrı bir şebeke grubu var. “Subaşı” denilen bu şahıslar, botun ayarlanması ve şişirilmesinden sorumlu.
- Kıyıda da kendilerini bekleyen kişilerce çoğu zaman göçmenlerin arasından seçilen birisinin kullandığı şişme botlarla Yunan adalarına gönderiliyor.
- Adaya ulaşan göçmen, “yolcu başı”nı arayarak şifreyi veriyor. “Yolcu başı” da şifreleri “kasa”ya iletiyor ve kalan para teslim alınıyor.
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