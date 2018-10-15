Umuda yolculukta paylarına ölüm kaldı

İzmir’den Yunanistan’a gitmeyi planlayan Suriye ve Irak uyruklu göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçtu. Feci kazada 9’u çocuk 22 kişi hayatını kaybetti. Dün sabah kasasında kaçak göçmenleri taşıyan kamyon, Aydın yönünden Menderes yönüne giderken yoldan çıktı. Kamyon dereye uçarken ters döndü. Görgü tanıklarının bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Can pazarının yaşandığı bölgede 9’u çocuk 22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. Cenazeler Adil Tıp’a kaldırılırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Görgü tanığı Mehmet Eker ise kaza sonrası yaralı sürücünün eli yüzü kan içerisinde yanına geldiğini belirterek, “Benim cep telefonumdan birilerini aradı ancak ulaşamadı” dedi. Ayrıca Yılmaz’ın verdiği bilgiler doğrultusunda İzmir polisi, göçmenleri kamyonla gönderen organizatörlere yönelik operasyon başlattı.

21 suçtan sabıkası var

Kazadan yaralı kurtulan kamyon sürücüsü 35 yaşındaki Mustafa Yılmaz’ın ticari taksiyle geldiği hastanede görevlilere “yüksekten düştüm” dediği, bunun üzerine önce travma servisinde tedavi altına alındığı ancak daha sonra kaza yaptığını belirtmesi üzerine yoğun bakım ünitesine sevk edildiği öğrenildi. İki bacağı kırıklar nedeniyle alçıya alınan Yılmaz, hastane polisine verdiği ilk ifadede ise ‘09’ Aydın plakalı kamyonu ile saat 03.00’te Söke’den yola çıktığını, kazanın olduğu Kısıkköy bölgesinde ise önüne beyaz aracın çıktığını, çarpmamak için ani hareket yaptığını ve dereye uçtuğunu söyledi. Yılmaz’ın B sınıfı ehliyetinin olduğu ve kamyon kullanma yetkisinin olmadığı öğrenilirken, sürücünün geçmiş yıllarda çeşitli suçlardan 21 kaydının olduğu belirtildi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı sürücü Yılmaz için gözaltı kararı çıkarttı.

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