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  • Umudun yeni adı oldu! 260. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Güncel

Umudun yeni adı oldu! 260. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Hatay'da depremin 260. saatinde ekipler 14 yaşındaki Osman'ı enkazdan sağ olarak çıkardı.

AA17 Şubat 2023 Cuma 00:52 - Güncelleme:
Umudun yeni adı oldu! 260. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü.

BUKET APARTMANI'NDA İNANILMAZ KURTULUŞ

Ekinci Mahallesi'ndeki Buket Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri bir çocuğa ulaştı.

DEPREMİN 260'INCI SAATİNDE SAĞ KURTARILDI

Yabancı uyruklu 12 yaşındaki Osman Halebiye, ekiplerin çalışmasıyla depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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