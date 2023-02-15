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Umut hala var! 212 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

Adıyaman'da 77 yaşındaki kadın enkaz altından 212 saat sonra sağ kurtarıldı.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 00:14 - Güncelleme:
Umut hala var! 212 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı
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Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü 212 saat sonra kurtardı.

Ambulansa taşınan Güngör, hastaneye sevk edildi.

Enkaz etrafında bekleyen Güngör'ün akrabaları arama kurtarma ekiplerine sarıldı.

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