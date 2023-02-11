Umut tükenmedi: 2 aylık bebek 128 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler deprem felaketinin 6. gününde hiç durmadan aralıksız yeni bir can kurtarma umuduyla hareket ediyor.



2 AYLIK BEBEK YIKINTILARIN ARASINDAN TAM 128 SAAT SONRA KURTARILDI

Depremin vurduğu Hatay'da enkaz altında kalan 2 aylık bebek, depremin 128'inci saatinde kurtarıldı. Sedye ile ambulansa taşınan miniği görenler büyük sevinç yaşadı, onu yıkıntıların arasından kurtaran ekipleri alkışladı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında yaşam mücadelesi veren minik bir cana ulaştı. Ekipler, Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan 2 aylık bebeği kurtardı. Depremin 128'inci saatinde kurtarılan bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hem vatandaşlar hem de ekipler bebeğin sağ kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşadı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

ADIYAMAN'DA BİR ÇİFT DEPREMDEN 128 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan uzman çavuş ve eşi 128 saat sonra kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Zeyd Caddesi'ndeki 8 katlı bir binanın enkazında çalışma yürüten jandarma ekipleri, 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

Yürütülen çalışma sonucu Adıyaman Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Osman Gürbüz ile eşi Ümmü Gürbüz, enkazdan sağ çıkarıldı.

125 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Adıyaman'da 7 katlı binanın enkazında kalan Sadık Tunç, 125 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sitesi'nde 7 katlı binanın enkazından gelen ses üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) arama kurtarma ekipleri, harekete geçti. Ekipler yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda Sadık Tunç'a ulaştı. Sağ olarak enkazdan çıkarılan Sadık Tunç 125 saat sonra ilk kez gün ışığı gördü.

Kurtarıldıktan sonra ilk olarak çocuklarını soran Sadık Tunç, çocuklarının da hayatta olduğunu öğrendikten sonra şaşkın bir halde etrafa bakındı.

Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, madencilerden oluşan kurtarma ekipleri ise birbirlerine sarılarak Tunç'u sağ kurtarmanın sevincini yaşadı.

DİYARBAKIR'DA YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN 122 SAAT SONRA BİR KADIN KURTARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.

LİSE ÖĞRENCİSİNİN İLK SORUSU "BUGÜN GÜNLERDEN NE?" İLK İSTEĞİ İSE "SU" OLDU

UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri Palmiye Sitesi'nde yaptıkları termal kameradan 17 derece ısı ölçmesi üzerine hassas çalışmaya hız verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda lise öğrencisi Kamil Can Ağdaş'a ulaşıldı. Gencin ilk sorusu "Bugün günlerden ne?" ve ilk isteği ise "su" oldu. Ekipler genci enkazdan 119 saat sonra sağ olarak kurtardı. Yürekleri ısıtan haber ekiplerin omzunda sevinç nidaları gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ALTINDA KALAN 70 YAŞINDAKİ KADIN DEPREMDEN 122 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışması sürdüren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu.

Yoğun çalışmalar sonunda Tabak, depremden yaklaşık 122 saat sonra kurtarıldı.