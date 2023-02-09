Umutlu bekleyiş: 79 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremden en fazla etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır ve Adana'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılırken, saatler sonra enkazdan sağ kurtarılanların haberleriyle umutlu bekleyiş sürüyor.

HATAY'DA ENKAZDAN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK 79 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı.

Betonları duvar delici aletlerle kesip koridor oluşturan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 2 yaşındaki Mert Tatar'a ulaştı.

3 KİŞİLİK AİLE KURTARILDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 3 kişilik aileden Hatice İğde (36), Melih İğde (7) ve Mehmet Naim İğde (9), 78 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı.

GAZİANTEP İSLAHİYE'DE GENÇ KIZ ENKAZDAN 78 SAAT SONRA KURTARILDI

Depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 yaşındaki Ünzile Sevimli, bina enkazından 78 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Güngören Belediyesi arama kurtarma ekipleri Mezbahane Caddesi'ndeki Zaman Apartmanı enkazında kurtarma çalışması yürüttü.

Ekipler, 17 yaşındaki Ünzile Sevimli'yi enkaz altından 78 saat sonra kurtardı.

ADIYAMAN'DA 1 KİŞİ DEPREMDEN 77 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazdaki bir kişi, 77 saat sonra sağ çıkarıldı.

Yenimahalle Umutkent Sitesi enkazından ses alınması üzerine, yaklaşık 17 saat önce çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 36 yaşındaki Yılmaz Çetin'e ulaşıldı. Çetin, alkışlar ve tekbirler eşliğinde karşılandı.

ADANA'DA YIKILAN APARTMANIN ENKAZINDAKİ KADIN DEPREMDEN 75 SAAT SONRA KURTARILDI

Adana'da depremde çöken bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremden 75 saat sonra çıkarıldı.

AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışma yürüttüğü Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı'nın enkazında inleme sesi duyuldu.

Bu noktaya yoğunlaşan ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kadını bulunduğu yerden kurtardı.

İsmi öğrenilemeyen ancak 48 yaşında olduğu belirtilen yaralı kadın, tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

7 AYLIK HELEN BEBEK 66 SAAT SONRA YENİDEN HAYATA "MERHABA" DEDİ

Hatay'da 66 saat boyunca enkaz altında kalan Helen bebek enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde çöken binada çalışma yapan ekipler 7 aylık Helen İnitizanoğlu'na ulaştı. 66 saat sonrası Helen bebek enkazdan sağ çıkartıldı.

GAZİANTEP'TE 3 KİŞİ DEPREMDEN 76 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

Gaziantep'te depremden 76 saat sonra 3 kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 3 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.



"YARIN OKULUM VAR"

Minik Ahmet Eren depremdeki enkazdan 71 saat sonra kurtarıldı.

Ahmet Eren'in ilk sözleri ise herkesi duygulandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu o anları paylaştı.

'YARIN OKULUM VAR'



Depremin 71. saatinde Ahmet Eren isimli küçük bir çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



Ahmet'in ilk sözleri 'Yarın okulum var' oldu pic.twitter.com/5aw199VKoo — Star Gazetesi ���� (@stargazete) February 9, 2023

"BU ÜLKENİN YARINLARI SENSİN"

Bakan Karaismailoğlu, '71. saatte gelen mucize' notunu düşerek, "Güzel yavrumuz Ahmet Eren'i kurtardık. İlk sözleri "yarın okulum var" oldu... Bu ülkenin yarınları, umutları sensin..." ifadelerini kullandı.

BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI

Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra sağ olarak çıkarılan kızın babası da kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ'TA 3 KİŞİLİK AİLE, DEPREMDEN 73 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı.

Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

DİYARBAKIR'DA YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN 72 SAAT SONRA BİR KADIN SAĞ ÇIKARILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depremde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazından 72 saat sonra bir kadın kurtarıldı.

Merkez Bağlar ilçesinin 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazında ses alan ekipler, kurtarma çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu enkaz altından Yazgül Çaçan depremden 72 saat sonra sağ çıkarıldı.

72 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.

8 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN 70 SAAT SONRA SAĞ ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan 8 katlı apartmanın enkazında mahsur kalan genç, 70 saat sonra sağ kurtarıldı.

İlçede yıkılan 8 katlı bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalar sonucu, depremden 70 saat sonra 20 yaşındaki Abdullah isimli genç sağ olarak kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ DEPREMDEN 72 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta depremden 72 saat sonra bir apartmanın enkazından İsmail Altınoluk (72), sağ çıkarıldı.

AYAKLARINA DOLADIĞI BEZ PARÇALARIYLA 72 SAAT YAŞAMA TUTUNDU

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında mahsur yaşlı adam, üşüyen ayaklarına bez parçaları dolayarak 72 saat hayata tutundu. Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden ihtiyar, yanında olan torununun yerini tarif etti.

79 yaşındaki Hasan Yüce, binadan ambulansa kadar bir görevlinin sırtında taşındı.

Yüce, ekiplere hem yaşadıklarını anlattı hem de yanı başında olan torununun yerini tarif etti. "Üşüdüm, soba yok ki. Beni bulduğunuz yerin yarım metre ilerisinde torunum var. Nefes alıyordu, sonrasını bilmiyorum. Sen sağ ol" diyen yaşlı adamın tarifi üzerine, torununu sağ olarak bulabilmek için çalışmalar ara verilmeden devam edildi.