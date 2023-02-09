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Umutlu bekleyiş sürüyor: 72 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depremde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazından 72 saat sonra bir kadın kurtarıldı.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 05:12 - Güncelleme:
Umutlu bekleyiş sürüyor: 72 saat sonra enkazdan kurtarıldı
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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremden en fazla etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır ve Adana'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılırken, saatler sonra enkazdan sağ kurtarılanların haberleriyle umutlu bekleyiş sürüyor.

DİYARBAKIR'DA YIKILAN BİNANIN ENKAZINDAN 72 SAAT SONRA BİR KADIN SAĞ ÇIKARILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depremde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazından 72 saat sonra bir kadın kurtarıldı.

Merkez Bağlar ilçesinin 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazında ses alan ekipler, kurtarma çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu enkaz altından Yazgül Çaçan depremden 72 saat sonra sağ çıkarıldı.

72 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.

8 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN 70 SAAT SONRA SAĞ ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan 8 katlı apartmanın enkazında mahsur kalan genç, 70 saat sonra sağ kurtarıldı.

İlçede yıkılan 8 katlı bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalar sonucu, depremden 70 saat sonra 20 yaşındaki Abdullah isimli genç sağ olarak kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ DEPREMDEN 72 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta depremden 72 saat sonra bir apartmanın enkazından İsmail Altınoluk (72), sağ çıkarıldı.

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