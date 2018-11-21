Yunanistan açıklarındaki Türk yük gemisinde yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Tunus’tan Türkiye’ye gelmekte olan Kılıç 1 isimli Türk bandıralı kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgilere göre, Yunanistan açıklarında bulunan geminin 11 mürettebatı gemiyi terk etti. Mürettebatın yakında bulunan gemiler tarafından kurtarıldığı açıklandı