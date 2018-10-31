Tunceli'de şehit olan askerlerimiz için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş

Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalındaki 2 bin 300 rakımlı bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sırasında, olumsuz hava koşulları nedeniyle donma tehlikesi geçiren 12 kişilik timdeki uzman çavuşlar Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel'in (23) kaldırıldıkları hastanede şehit olmasıyla ilgili, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bugün 2 müfettiş Tunceli'ye geldi. Müfettişlerin incelemelere başladığı öğrenildi. Bakanlık müfetişlerinin, olay sırasında şehit askerlerin yanında bulunan arkadaşlarının ifadelerine başvuracağı ve yetkili komutanları da dinleyerek bölgenin durumunu da inceleyeceği belirtildi. Soruşturma için gelen Bakanlık müfetişlerine Valilik binasında oda tahsis edildiği ve müfettişlerin gerek duyulması halinde olay yerine de gidebileceği ifade edildi.