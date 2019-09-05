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UNESCO’da ilk 5’teyiz 

Türkiye, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde, en fazla mirası olan 5. ülke konumunda. Çin, Japonya, Kore, İspanya ve Fransa listede başı çeken diğer ülkeler.

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkiye’nin UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde 5. sırada yer aldığını belirterek, “Şu ana kadar uluslararası toplumla buluşan 17 mirasımız var. Çin, Japonya, Kore, İspanya, Fransa ve Türkiye, dünyada bu konuda öne çıkıyor. Bize ayrılan kotayı her yıl iyi değerlendirir ve uluslararası listeye yeni miraslarımızı dahil edersek 5. sıramız daha da öne çıkabilir” dedi. 

UNESCO’DA ETKİN BİR ÜLKEYİZ

Oğuz, 2003 yılında UNESCO’da kabul edilen “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”ne, Türkiye’nin 2006 yılında taraf olduğunu hatırlatarak, bununla somut olmayan ama insanlığın kültürel aidiyeti ve geleceği için önemli olan unsurların korunup gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflediğini kaydetti. Oğuz, “UNESCO için etkin bir ülkeyiz. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde, en fazla mirası olan 5. ülkeyiz. Türkiye olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve sivil toplum kuruşları olarak bu faaliyete fazlaca entegreyiz. 17 mirasımız bu listede yer alıyor” diye konuştu.     

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