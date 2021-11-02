2 Kasım 2021 Salı 11:51 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 11:51

Üniversite burs başvuruları, YKS ek yerleştirmelerle Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK burs başvuru tarihlerini açıklaması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl öğrencilere ödediği KYK burs miktarı; üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için ise bin 950 liraydı. Peki Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...

ÜNIVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

KYK burs başvuruları, üniversite kayıtlarının bitmesiyle birlikte gündeme geldi. YKS'de ikinci ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası kayıt işlemleri sona erdi.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin beklediği KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Kayıt sürecinin sona ermesiyle birlikte KYK burs başvurularının bu geceden itibaren bu hafta en geç 5 Kasım Cuma gününe kadar başlaması öngörülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı açıkladığı zaman tarihler haberde yer alacak. KYK burs başvurusu başladığı zaman e-Devlet üzerinden yapılacak.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

KYK bursu, Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KYK bursundan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

VGM BURSU KYK BURSUNA ENGEL Mİ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim VGM Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir.

KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim VGM Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.

KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.