Üniversite mezunlarının yüzde 70'ten fazlası işsiz kalmıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katılımıyla Yakutiye ilçesindeki Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasının açılışını yaptı.

Burada konuşan Uzunkaya, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerini 30'a yakın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde yürüttüklerini belirterek bu merkezlerin sayılarını çoğaltacaklarını söyledi.

Erzurum'da "Bu fuarda iş var" sloganıyla 7. Erzurum İstihdam Fuarı ve Kariyer Günü etkinliğini gerçekleştirdiklerini ifade eden Uzunkaya, "Erzurumlular, lise ve üniversite öğrencimiz fuarı gezip iş gücü piyasasıyla ilişkiyi ve beklentilerini görme imkanının yanı sıra meslek ve iş danışmanlarımız ile görüşme yapacak." diye konuştu.

Uzunkaya, niteliksiz olup da çalışmak isteyenlere hem nitelik kazandırmak hem de iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz binamızın içinde 'İş kulüpleri var. Bunlar daha ayrıntılı geniş çapta meslek danışmalığı hizmetlerini icra ettiğimiz kulüplerdir. Burada toplumun her kesiminden gruplara, öğrencilere, meslek seçiminden alan seçimine, CV doldurmadan mülakat tekniklerine kadar bilgiler paylaşıyoruz. Yine işverenle aynı masada buluşturup ciddi anlamda iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmış oluyoruz."

İş gücü piyasasındaki nitelik sorunu üniversiteliler ile çözülüyor

Üniversite mezunlarının istihdamına da değinin Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de üniversite mezunlarıyla ilgili zaman zaman birileri umutsuz havalar vermeye çalışsa da üniversite mezunlarının iş gücü piyasasına katılım oranı yüzde 80'nin, istihdamdaki oranı ise yüzde 70'lerin üzerinde. Fevkalade ciddi orandayız. Bu oran iş gücü piyasasında nitelik sorunumuzu üniversite mezunlarında belli oranda hallettiğimizden dolayı önemlidir. Üniversite öğrencilerimizin bu süreçte iş kulüpleriyle olmasının ve bizim eğitim programlarına katılmasının çok büyük anlamı var."

Uzunkaya, istihdam alanındaki diğer çalışmalarına da işaret ederek "İş gücü piyasası araştırmalarımızda 90 binin üzerindeki iş yerinde Türkiye'de yüz yüze görüşme suretiyle hangi il ve ilçede, hangi vasıfta, hangi nitelikte elemana ihtiyaç olduğunu biliyoruz. İşverenlerimiz diploma kadar iş tecrübesini de önemsiyor. Bu sebepten iş kulüplerimize katılan arkadaşlarımız kurslara yönlendirilecek." diye konuştu.

Cafer Uzunkaya, taşeron yasasından sonra kamu kurumlarındaki iş ve işçi alım süreçlerinin İŞKUR üzerinden yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokoldekiler, açılışını yaptıkları binayı gezip çalışanlar ile sohbet etti.