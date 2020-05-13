Üniversite öğrencileri koronavirüse dikkat çekmek için yürüyüş yaptı

AA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:31 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:31

Beşyol Meydanı'nda sosyal mesafe kuralını gözeterek bir araya gelen gençler, Kovid-19 ile mücadelenin önemine ilişkin dövizler taşıdı.

Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup olarak yürüyüşe geçen öğrenciler, vatandaşlara broşür dağıttı.

- "SALGINLA MÜCADELE EL BİRLİĞİYLE MÜMKÜNDÜR"



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de öğrencilerin etkinliğine destek verdi.

Vali Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgını yenmenin en önemli yolunun el birliğiyle mücadele olduğunu belirtti.

Üniversite öğrencilerinin sürece olumlu katkı sağladığını dile getiren Bilmez, "Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde her zamankinden daha çok kenetlenmeye ihtiyacımız var. Salgınla mücadele el birliğiyle mümkündür." dedi.

Öğrencilerin farkındalık eylemine destek verdiklerini söyleyen Bilmez, şunları kaydetti:

"Geçmişimiz olan büyüklerimizi ve geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak adına verilen bu mücadelede, öğrencilere destek olmak için buradayız. Van olarak inşallah bu salgınla mücadeleyi ancak dikkatli ve sabırlı olarak kazanabiliriz. Van'da özlediğimiz hayata dönmek için lütfen kurallara uyalım. Deprem ve çığ felaketleri yaşamış, ayağa kalkmış bu şehrin koronavirüsle mücadeleyi de kazanacağına yürekten inanıyorum."