Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satarken yakalandı
Muğla'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı.
- AA
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerine uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen O.T'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerine uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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