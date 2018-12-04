Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Maden Mühendisliği bölümünde okuyan Buğra Çetin'den (28) uzun süre haber alamayan Ankara'da yaşayan ailesi, ev arkadaşlarına ulaştı.

Öğrencinin evine giden arkadaşları, Çetin'i yatağında hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Çetin'in öldüğünü belirledi.

Çetin'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çetin'in kısa bir süre önce annesi kaybettiği belirtildi.