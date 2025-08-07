İSTANBUL 30°C / 24°C
  • Üniversite öğrencisi genç kız ölü bulundu! Bir kişi olay yerinde gözaltına alındı
Güncel

Üniversite öğrencisi genç kız ölü bulundu! Bir kişi olay yerinde gözaltına alındı

Aydın Efeler ilçesi yakınlarındaki kırsal Kalfaköy Mahallesi yakınlarında üniversite öğrencisi bir genç kızın cesedi bulundu. Başına isabet eden kurşunla öldüğü belirlenen genç kızın erkek arkadaşı ise cinayet şüphelisi olarak olay yerinde gözaltına alındı.

IHA7 Ağustos 2025 Perşembe 06:57 - Güncelleme:
Üniversite öğrencisi genç kız ölü bulundu! Bir kişi olay yerinde gözaltına alındı
ABONE OL

Olay gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Yardım Hattı'na Kalfaköy yolu üzerindeki su deposu önünde bir kadının başından vurulduğu yönünde gelen ihbar üzerine, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kadının başına isabet eden tabanca mermisi ile hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, genç kadının cesedinin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alıp olay yeri inceleme çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucu olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Bu arada Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F. cinayet zanlısı olarak olay yerinde gözaltına alındı.

Teslime Hanedan ve erkek arkadaşı olduğu öğrenilen E.F.'nin bölgeye bir ticari taksi ile geldikleri öğrenildi. Bölgeye 2'si kız 2'si erkek 4 kişinin daha geldiği bir müddet sonra bölgeden gelen silah sesi üzerine Teslime Hanadan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Genç kızın intihar mı ettiği yoksa yanında bulunan erkek arkadaşı tarafından mı vurulduğu henüz netlik kazanmazken, polis Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F.'yi cinayet şüphelisi olarak, olay yerinde bulunan 2'si kadın 4 kişiyi daha ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

