Üniversite öğrencisi ölü bulundu
Burdur'da üniversite öğrencisi Bünyamin Birbey Topal (19) kaldığı pansiyondaki odasında ölü bulundu.
- DHA
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Bünyamin Birbey Topal, kaldığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel bir pansiyondaki odasında arkadaşları tarafından bugün öğle saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Topal, kurtarılamadı.
Bünyamin Birbey Topal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Topal'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.