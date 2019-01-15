Üniversitelerde, yerleşkelerin girişlerinde önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması kararı alındı
YÖK'teki 'Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu'nda, yerleşkelerin girişlerinde önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması kararı alındı.
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