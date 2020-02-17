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Üniversitede içinde beyaz madde olan zarf paniği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı şehir merkezindeki Meslek Yüksekokulunda zarf içinde beyaz bir toz bulunması paniğe neden oldu. Şarbon olabileceği iddiası ile olay yerine AFAD, 112 Acil Servis ambulansları ve Emniyet bomba imha ekipleri yönlendirildi.

IHA17 Şubat 2020 Pazartesi17:28 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 17:28

İddiaya göre, Yüksekokulda görevli bir hocanın kapısının altından kimliği belirsiz kişi veya kişilerce üzerinde yazı olmayan zarf bırakıldı. Zarfı açan hoca zarf içinden beyaz bir toz madde çıkması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar sonrası olay yerine AFAD, 112 Ambulans, Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri sevk edildi. AFAD ilk incelemesinin ardından olay yerinden ayrılırken, 112 ambulans ekipleri maske ve koruyucu elbise giydi. Olay sonrası bir kişi tedbir amaçlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Emniyet ekipleri bulunan beyaz maddeyi zarf ile birlikte alarak analiz için koruma altına aldılar. Hastaneye tedbir amaçlı kaldırılan bir kişinin ilk belirlemelere göre önemli bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

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