Üniversitede oksijen tüpü patladı: 3 yaralı
Biruni Üniversitesinin laboratuvarında oksijen tüpü patlaması nedeniyle üç kişi yaralandı.
- AA
Zeytinburnu'ndaki üniversitede deney laboratuvarında ders sırasında oksijen tüpü patladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı.
Patlama sonrası üniversiteye gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.
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