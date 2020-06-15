IHA 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:48 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:48

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek olan bir öğrenci, sınavdan bir gün önce hissettiği rahatsızlık sonucu gittiği hastanede korona virüs testine girdi. Öğrenci ardından testin sonucunu almadan İzmit’te bulunan Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde Milli Savunma Üniversitesi sınavına girdi. Sınav sırasında öğrencinin test sonucunun pozitif çıktığını belirleyen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, üniversiteye giderek öğrenciyi ayrı bir sınıfa aldı. Burada sınavını tamamlayan öğrenci, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrenci ile aynı salonda sınava giren 12 öğrenci ile 4 gözetmen de evlerinde izolasyon altına alındı.