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Üniversitede şüpheli zarfta şarbon paniği! Bina karantinaya alındı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altından bırakılan zarf, şarbon şüphesiyle tedirgin etti.

17 Şubat 2020 Pazartesi21:26 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 21:29


MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu'nda, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kozmetik Teknolojileri Programı'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak, öğle yemeği için dışarıya çıktı. Doç. Dr. Kıvrak, makam odasına geri döndüğünde, kapısının altından zarf bırakıldığını gördü. Zarfı açıp kontrol eden ve içinde beyaz toz gören Kıvrak, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Özel kıyafet giyen AFAD görevlileri incelemek üzere zarfı aldı. Sağlık ekipleri ise Kıvrak ile odaya giren 2 kişiye, maske ve koruyucu elbise giydirdi. 3 katlı binadaki diğer görevliler, tahliye edildi.

Binanın tamamı bir süre karantinaya alındı. Giydirilen özel kıyafetleri MSKÜ Hastanesi'ne getirilen 3 kişiden kan ve idrar numuneleri alındı. 3 kişinin tahlilleri temiz çıkarken, tedbir amacıyla hastanede kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Binadaki karantina kaldırıldı.

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