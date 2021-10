Üniversitelerde aşılama seferberliği sürüyor

AA 7 Ekim 2021 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 11:59

Yerinde aşı uygulaması kapsamında Yalova'da kalabalık alanlar başta olmak üzere alışveriş merkezleri, feribot iskeleleri, fabrika ve işletmeler ile tarım alanında çalışanların aşılanmaları aralıksız sürdürülüyor.

Aşı yaptıracak kişilerin ayağına giden İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil ekipler, 17 bin öğrencinin ders başı yaptığı Yalova Üniversitesinde de hizmet veriyor.

Kampüsteki aşı çalışmalarını takip eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, AA muhabirine, Türkiye'de aşılama çalışmalarının çok iyi gittiğini söyledi.

Okulların açılmasıyla yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi ve toplumsal bağışıklık için İl Sağlık Müdürlükleri ve üniversitelerin iş birliğinde kampüslerde aşılama çalışması başlatıldığını belirten Arıca, şu bilgileri paylaştı:

"Hedefimiz, üniversitelerde tam aşılı olmayanları ve gençleri bir an önce aşılamak. Çünkü şu an hastaneye başvuruların büyük bir kısmı maalesef aşısı tam olmayanlar ve gençlerden oluşuyor. Bundan sonra kapalı alanlarda olunması ve eğitimin de vazgeçilmez olması, hedef kitleyi bir an önce aşılama gerekliliğini gösteriyor. Amacımız bir an önce toplumsal bağışıklık dediğimiz yüzde 70'lere gelmek. Şu anda dünyada 12 ülke bu rakama ulaşmış durumda ve bu ülkelerdeki tedbirler de yavaş yavaş kaldırıldı. Amacımız gelecekte Türkiye'yi de yüzde 70'lik toplumsal bağışıklamaya getirmek ve izolasyonu tamamen ortadan kaldırmak olacak."

- "SIKINTIMIZ 20-50 YAŞ ARALIĞINDAKİ AŞISI EKSİK OLANLAR"

Arıca, sonbahar ve kış mevsimlerinde kapalı ortamlarda daha çok zaman geçirilmesiyle gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların artabileceği uyarısında bulundu.

Özellikle kapalı sınıfların olduğu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde bunun yaşanabileceğini anlatan Arıca, "Grip mi, koronavirüs mü? Bunu iyi ayırt etmek gerekiyor. Delta varyantı tüm dünyada inişe geçmiş durumda. Bundan sonra önümüzde başka varyant olacak mı? İnşallah olmaz. Bu zinciri kırmanın tek yolu o yüzde 70'lik toplumsal bağışıklığa ulaşmak." diye konuştu.

Prof. Dr. Arıca, tam aşılı olmayanların büyük çoğunluğunu 20-50 yaş grubundaki kişilerin, özellikle gençlerin oluşturduğunu vurguladı.

65 yaş üzerindekilerin aşılanarak ilk korunan grup olduğunu kaydeden Arıca, "Bizim sıkıntımız 20-50 yaş aralığındaki aşısı eksik olanlar. Şu anda hastanelere başvurular o yönde oluyor. Özellikle hastanelerin acil bölümlerine o yaş grubunda başvurular oluyor. Özellikle 20-50 yaş arası hedef kitleyi aşılamadığımız zaman zaten aşısızların pandemisine dönmüş olacak ve değişik varyantlar da kapıda olabilir. Bizim tek çaremiz koronavirüs aşısını tam olarak uygulamamız." ifadelerini kullandı.

- "YALOVA'NIN RENGİNİ YİNE MAVİ YAPACAĞIZ"

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eyyüp Altınkıran ise Yalova'nın aşılamada başarılı bir dönem geçirdiğini belirtti.

Birinci doz aşılamada yüzde 95'i, ikinci dozda yüzde 68'i geçtiklerini bildiren Altınkıran, Yalova'nın büyükşehirler Bursa, Kocaeli ve İstanbul'un ortasında bulunması nedeniyle insan sirkülasyonu yüksek bir il olduğuna dikkati çekti.

Mevcut nüfusun çok daha üzerinde bir kitleye hizmet verdiklerini dile getiren Altınkıran, şunları anlattı:

"Çok şükür bütün çalışanlarımızın ve diğer kurumlarımızın da katkısıyla bu süreci iyi bir şekilde geçiriyoruz. Şu an bizim için en önemli olan süreç, aşılama süreci. Salgınla mücadele en etkin silah aşı. İkinci dozdaki aşılamamızı artırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda üniversite içinde de özellikle genç nüfusa ulaşmak adına aşı standı kurduk. Genç arkadaşlarımızın eksik aşılarını tamamlama yoluna gidiyoruz. İnşallah ikinci dozda hedefimiz olan yüzde 75'in üzerine çıkacağız ve Yalova'nın rengini yine mavi yapacağız. Öğrencilerimizin kampüs içinde ve özellikle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurdunda uygun oldukları zamanda bu hizmeti ayaklarına kadar götürdük ve ilgiden de memnunuz."

Genelde ikinci doz aşılarını yaptıran öğrenciler de bu hizmetten memnun olduklarını aktararak, daha sağlıklı bir eğitim dönemi geçirecek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.