İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0246
  • EURO
    6,5804
  • ALTIN
    303.056
  • BIST100
    121142
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üniversiteli dalgıçlardan Marmara Denizi'nde dip temizliği
Güncel

Üniversiteli dalgıçlardan Marmara Denizi'nde dip temizliği

Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi dalgıçlar, Kocaeli'nin Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Gölcük ilçesindeki Değirmendere sahilinde dip temizliği yaptı.

DHA12.02.2020  11:04 - Güncelleme: 12.02.2020  11:04

Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi dalgıçlar, 'Geleceğe el at' sloganıyla hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Değirmendere sahilinde yapılan dip temizliğinde denizden otomobil lastiği de olmak üzere çeşitli cam ve plastik atık çıkardı.

Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Memi, çevre kirliliğinin günümüzde önemli bir sorun haline geldiğini belirterek, “Toprak, hava ve su, dünyamıza hayat veren üç temel unsurdur. Yaptığımız etkinliklerin temel amacı, insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek. Yaşadığımız çevrenin bugün bizim, yarın da gelecek nesillerin yaşam kaynağı olacağını biliyoruz. Gelecek kuşaklara daha iyi bir çevre bırakmak hepimizin görevi olmalı. Bu etkinlik ile yaşadığımız çevrenin geleceğe sağlıklı şartlarda aktarılmasını amaçladık. Denizlerimiz birer çöplük değildir. Doğanın geleceği bizlerin elinde. Bunları temiz tuttuğumuz sürece, dünyamız temiz ve sağlıklı olur” dedi.

;Topluluk Başkanı Onur Çelik de, "Yaşadığımız çevreye sahip çıkmayı ve onu korumayı bir yaşam biçimi olarak benimsemeli, görevimiz bizden sonraki kuşaklara bunu aktarabilmek olmalı" diye konuştu.

Tarihi Paşabahçe Vapuru'nun restorasyonu başlıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi
'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi

İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı
İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı

İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı

Ortaklaşa sıvılaştırılmış doğal gaz satacaklar
Ortaklaşa sıvılaştırılmış doğal gaz satacaklar

Ortaklaşa sıvılaştırılmış doğal gaz satacaklar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.