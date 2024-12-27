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Üniversiteli gençten acı haber! Yolda yürürken korkunç olay

Erzurum'da yolda yürürken çatıdan kopan buz kütlesinin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Arif Talat Algın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA27 Aralık 2024 Cuma 08:02 - Güncelleme:
Üniversiteli gençten acı haber! Yolda yürürken korkunç olay
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Olay, Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi 1'inci Sümbül Sokakta meydana geldi. Bir apartman çatısından kopan buz kütlesi kaldırımda yürüyen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Arif Talat Algın'ın başına düştü.

Algın'ın kanlar içerisinde yere düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İşte o anlar:

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Algın, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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