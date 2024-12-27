Olay, Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi 1'inci Sümbül Sokakta meydana geldi. Bir apartman çatısından kopan buz kütlesi kaldırımda yürüyen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Arif Talat Algın'ın başına düştü.
Algın'ın kanlar içerisinde yere düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.İşte o anlar:
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Algın, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.