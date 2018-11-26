Unkapanı, Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği 27 Kasım 2018 Salı günü (bu gece), 02.30 – 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak.