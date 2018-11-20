Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Unkapanı, Galata ve Haliç Metro köprüsü deniz trafiğine açıldı

Unkapanı, Galata ve Haliç Metro köprüleri saat 02:30’dan 03:30’a kadar deniz trafiği açılması nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yolun iki taraflı açılması renkli görüntüler oluşturdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Galata Köprüsü, Unkapanı Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü UKOME kararı gereği bu gece 02:30 - 03:30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açıldı. Araç geçişine izin verilmeyen Unkapanı Köprüsü ve Haliç Metro köprüsü yana doğru açılırken, Galata Köprüsü iki taraflı olarak havaya doğru kaldırıldı. 03:30’a kadar deniz trafiğine açık olan köprünün iki taraflı açılması renkli görüntüler oluşturdu.
 
Kapanan saatlerde araç ve yayalar Haliç Köprüsüne yönlendirildi. Kapanan yollar bir saatin sonunda tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin´de çökertilen suç çeteleri bir bir ÖSO´ya teslim oldu

Afrin´de çökertilen suç çeteleri bir bir ÖSO´ya teslim oldu

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA