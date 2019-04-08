Unkapanı Köprüsü'nde bu gece bakım çalışması yapılacak
Unkapanı Köprüsü, bu gece saat 00:30 - 04:30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
Unkapanı (Atatürk) Köprüsü, 9 Nisan 2019 Salı günü (Bu Gece) saat 00:30 - 04:30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Köprüde bu saatler arasında bakım ve onarım çalışması yapılacak.
Bu gece 00:30 - 04:30 saatleri arasında Unkapanı Köprüsü’nü kullanacak araç ve yayalar, Galata Köprüsü’nü kullanabilirler.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.