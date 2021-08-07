Ünlü estetisyenden Azerbaycanlı askerler için tepki çeken açıklama: Ne idüğü belirsizler

7 Ağustos 2021 Cumartesi 09:38 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 09:38

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken dost ve kardeş ülkede elindeki tüm imkanları seferber etti. Azerbaycan 1 helikopter ve 1 amfibi uçağı, 510 personel ile birlikte bugün Türkiye'ye ilaveten 40 itfaiye aracı daha yollayacak.

Seferberlikler dayanışma ile sürerken sosyal medyada ilginç bir çıkışa imza atan Ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu, bir video yayınlayarak Azerbaycanlı askerlerden rahatsızlığını dile getirdi. Eroğlu, 'Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum.' dedi.

Türk ve Azerbaycan askerleri sahada omuz omuza görev yaparken, Eroğlu'nun bu açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun tepki ile karşılandı.

Tepki çeken sözlerin ardından #ÖzürDileNüketEroğlu etiketi Twitter'da TT oldu.