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Ünlü fenomenin ameliyattan cenazesi çıktı

Mozambikli şarkıcı Elgar Sueia ile sosyal medya fenomeni Brezilyalı eşi Ana Buldrini, İstanbul'a balayına geldi. Reklam karşılığı yağ aldırmak için özel hastanede ameliyata giren kadın hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2025 Cuma 08:54 - Güncelleme:
Ünlü fenomenin ameliyattan cenazesi çıktı
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Mozambik'in tanınmış sanatçılarından 'DeHermes' lakaplı Elgar Sueia ile sosyal medya fenomeni eşi Ana Bárbara Buhr Buldrini, reklam anlaşması ve balayı için İstanbul'a geldi. İddiaya göre Tuzla'daki Özel Tusa Hastanesi'yle reklam karşılığı liposuction (yağ aldırma) ve mamoplasti (meme estetiği) ameliyatı için anlaşan kadın, 15 Haziran'da rutin testler için kliniğe gitti.

DAHA 2 GÜN VARDI!

Şarkıcı Sueia'nın iddiasına göre operasyona iki gün kalmasına rağmen eşi aynı akşam ameliyata alındı; aç olması gerekirken, tok olduğu da ileri sürüldü.

Operasyon sırasında fenalaşan Buldrini, ameliyat masasında hayatını kaybetti. Hastaneyi ihmalle suçlayan şarkıcı Sueia, şöyle konuştu: Doktor ve kız arkadaşı bizi dışarı çıkardı. Bir kulüpte alkol aldık. Akşam 19.00'da başlayan ameliyat için gece 02.00'ye kadar otelde bekledim. Gece video gönderildiler. Karım uyuyordu, ameliyat bitmişti. Hastaneye gittiğimde ağlıyorlardı. Karımın öldüğünü söylediler.

HASTANE: ANİ KOMPLİKASYON

Ana Barbara Buhr Buldrini'nin ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Operasyonun diş hekimi tarafından standartlara uygun ameliyathane koşullarında gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kadının 'ani komplikasyon' nedeniyle öldüğü belirtilen açıklamada 1.5 saat süren müdahaleye rağmen hayata döndürülemediği bildirildi.

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