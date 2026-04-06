İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5906
  • EURO
    51,6341
  • ALTIN
    6717.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  ''Ünlü firma sahibiyim'' dedi! Baklavacı kılığıyla vurgun
Güncel

''Ünlü firma sahibiyim'' dedi! Baklavacı kılığıyla vurgun

Karaman'da kendisini ünlü bir baklava firmasının sahibi olarak tanıtan şüpheli, telefonla sipariş yöntemiyle ürün toplayarak dolandırıcılık yaptı. Topladığı ürünleri seyyar tezgahta sattığı belirlenen şüpheli, 'suçlamaları kabul etmediğini' savunsa da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA6 Nisan 2026 Pazartesi 10:09
''Ünlü firma sahibiyim'' dedi! Baklavacı kılığıyla vurgun
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, seyyar satıcı Hasan Ali K. (45), kuru yemişçi Hamdullah Ç.'yi (30) arayarak kendisini tanınmış bir baklava firmasının sahibi olarak tanıttı. 3 ton ceviz alacağını söyleyen şüpheli, "numune" bahanesiyle 10 kilogram ceviz istedi. Hamdullah Ç., verilen adrese ürünü gönderdi. Bir süre sonra Hamdullah Ç.'nin Kastamonu'ya toptan alışverişe gittiğini öğrenen şüpheli, bu kez İstanbul'daki restoranı için 100 kilogram sarımsak siparişi verdi. Güven kazanan şüpheliye istenilen ürün de gönderildi. Ancak ürünlerin parası ödenmeyince dolandırıldığını anlayan Hamdullah Ç., Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin aldığı ürünleri Karaman'da seyyar tezgahta sattığı belirlendi. Derinleştirilen soruşturmada Hasan Ali K.'nin aynı yöntemle 8 kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin, 10 kilo incir, 35 kilogram çekirdek, 20 litre zeytinyağı, ceviz, fıstık, sarma, akide şekeri, pestil, kömbe, 100 kilogram badem ve 5 bin adet havlu alarak mağdurları zarara uğrattığı tespit edildi.

Tespitlerin ardından Adana polisi, şüpheliyi Karaman'da seyyar tezgahında ürün satarken yakalayarak gözaltına aldı.

Adana'ya getirilen Hasan Ali K.'nin ifadesinde, "Ben helal lokma yerim, helal kazanırım. Beş vakit namaz kılarım, orucumu tutarım. Böyle bir şey yapmadım" diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Dolandırıcılıktan 10 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • dolandırıcı şüpheli
  • baklava dolandırıcılığı
  • tutuklanma kararı

ÖNERİLEN VİDEO

5.2'lik depremde canlarını hiçe saydılar! Öğretmenlerden takdir toplayan hareket

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.