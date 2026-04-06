''Ünlü firma sahibiyim'' dedi! Baklavacı kılığıyla vurgun

Alınan bilgiye göre, seyyar satıcı Hasan Ali K. (45), kuru yemişçi Hamdullah Ç.'yi (30) arayarak kendisini tanınmış bir baklava firmasının sahibi olarak tanıttı. 3 ton ceviz alacağını söyleyen şüpheli, "numune" bahanesiyle 10 kilogram ceviz istedi. Hamdullah Ç., verilen adrese ürünü gönderdi. Bir süre sonra Hamdullah Ç.'nin Kastamonu'ya toptan alışverişe gittiğini öğrenen şüpheli, bu kez İstanbul'daki restoranı için 100 kilogram sarımsak siparişi verdi. Güven kazanan şüpheliye istenilen ürün de gönderildi. Ancak ürünlerin parası ödenmeyince dolandırıldığını anlayan Hamdullah Ç., Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin aldığı ürünleri Karaman'da seyyar tezgahta sattığı belirlendi. Derinleştirilen soruşturmada Hasan Ali K.'nin aynı yöntemle 8 kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin, 10 kilo incir, 35 kilogram çekirdek, 20 litre zeytinyağı, ceviz, fıstık, sarma, akide şekeri, pestil, kömbe, 100 kilogram badem ve 5 bin adet havlu alarak mağdurları zarara uğrattığı tespit edildi.

Tespitlerin ardından Adana polisi, şüpheliyi Karaman'da seyyar tezgahında ürün satarken yakalayarak gözaltına aldı.

Adana'ya getirilen Hasan Ali K.'nin ifadesinde, "Ben helal lokma yerim, helal kazanırım. Beş vakit namaz kılarım, orucumu tutarım. Böyle bir şey yapmadım" diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Dolandırıcılıktan 10 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.