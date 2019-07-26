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Ünlü iş adamı Murat Dedeman hayatını kaybetti

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 67 yaşında hayatını kaybetti. Dedeman, geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası kaptığı enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu.

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Murat Dedeman'ın hayatını kaybetmesi üzerine Dedeman Grubu'ndan yapılan açıklamada "Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Dedeman'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurucumuz Mehmet Kemal Dedeman tarafından temelleri atılan Dedeman Grubunu daha da yücelterek, Dedeman'ı iş dünyasının ve turizm sektörünün en değerli markalarından biri haline getiren merhum Murat Dedeman, bu değerlerden oluşan vizyonu ile sadece Dedeman Grubu'na ve sektörümüze değil aynı zamanda tüm iş dünyasına da ilham kaynağı olmuştur. Murat Dedeman'ın taşıdığı bu değerler bütününü, bundan sonra da Dedeman ailesi olarak büyük bir titizlikle koruyacağız" denildi.
 

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