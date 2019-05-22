Ünlü iş insanı Nevzat Aydın soyuldu! Nevzat Aydın kimdir, ne iş yapar, nerelidir?

Nevzat Aydın kimdir? Sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Yemeksepeti’nin kurucusu olan iş insanı Nevzat Aydın soyuldu. Olay, Nevzat Aydın’ın Richard Brunson’a attığı tweet sonrası ortaya çıktı. Aydın attığı tweette, “2 gün önce Mahali Mzuri’deki kampta çadırımızda uyurken soyulduk. Bunu kamptan birilerinin yaptığının delili var. Kampımızda en basit güvenlik önlemleri bile yoktu. Korku ve hayal kırıklığı içinde kaldık” dedi. Bu olayın sosyal medyada yayılması sonrası Nevzat Aydın’ın biyografisin vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Türkiye'de e-ticaret alanında yatırım yapan şirketler arasında adını duyurun Nevzat Aydın, Yemeksepeti sipariş modeli ile işe önce İstanbul'da başladı. Restoran sahipleriyle muhatap olmak istemeyen tüketiciler taleplerini mekana yazılı olarak bildirmenin pratikliğini yaşamaya başladı. Ardından Ankara ve İzmir'de faaliyete geçti. Yemeksepeti bir anda 650 restoran, 70 bin üye kullanıcı, 5 milyon dolar ciro gibi rakamlara ulaştı. Bu yakın gelecekteki büyük büyümenin de habercisi oldu. İşte Nevzat Aydın’ın biyografisi…

Yemeksepeti’nin kurucusu olan teknoloji girişimcisi Nevzat Aydın’ın ünlü iş insanı Richard Branson’a ait safari kampında soyulduğu attığı tweet ile ortaya çıktı.

2015 yılında kurduğu platformu 589 milyon dolar karşılığında satan ve yemeksepeti’ndeki görevine devam eden Aydın bu hırsızlık vakasının içeriden birisinin işi olduğunu öne sürdü.

Aydın İngiliz milyarder Richard Branson’a attığı tweet’te şu ifadelere yer verdi:

“2 gün önce Mahali Mzuri’deki kampta çadırımızda uyurken soyulduk. Bunu kamptan birilerinin yaptığının delili var. Kampımızda en basit güvenlik önlemleri bile yoktu. Korku ve hayal kırıklığı içinde kaldık.”

Kimilerinin 'Çılgın İşadamı', kimilerinin muhteşem pazarlamacı olarak nitelendirdiği Branson’a ait olan lüks safari kampı daha önce pek çok ünlü isme ev sahipliği yapmıştı.

Branson'dan ise henüz Aydın’ın bu mesajına yanıt gelmedi.

NEVZAT AYDIN KİMDİR?

1976 İstanbul doğumlu olan Nevzat Aydın, Bursa Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü kazanmıştır. 1999 yılında mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek San Francisco Üniversitesi’nde MBA programına devam etmiştir.

Öğrencilik yıllarında bazı kurumsal şirketlerde stajyerlik yapan Nevzat Aydın, edindiği tecrübeler sonunda kariyerine kurumsal alanda devam etmek istemediğine karar vermiştir.