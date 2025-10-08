İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında; aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na intikal ettirildi.

İşte gözaltı listesindeki isimler:

Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray Orcan, Demet Evgar Babataş, Deren Talu, Derin Talu, Dilan Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Engin Polat, Feyza Altun, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali.